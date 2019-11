Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 27. November 2019, ist es in Uetersen zum Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer gekommen. Der Radfahrer verletzte sich dabei schwer.

Gegen 10:15 Uhr befuhr eine 81-Jährige aus dem Kreis Pinneberg mit ihrem Hyundai die Feldstraße in Uetersen. An der Einmündung zur Seminarstraße bog sie nach links in Richtung Meßtorffstraße ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei übersah sie dabei einen vorfahrtberechtigen Radfahrer, der von der Seminarstraße nach links in die Feldstraße einbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer. Der 53-jährige Radfahrer aus Uetersen wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Den genauen Unfallhergang ermitteln nun die Beamten der Polizeistation Uetersen.

Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell