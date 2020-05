Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ekelig: Mann spuckt Frau ins Gesicht

Hamm-Mitte (ots)

Die Polizei sucht einen zirka 50 bis 55-jährigen Mann. Er hat am Donnerstag, 14. Mai, gegen 13.25 Uhr einer Frau auf der Martin-Luther-Straße ins Gesicht gespuckt. Die 29-jährige Bochumerin telefonierte zuvor mit ihrem Handy. Der Täter sprach sie an und fragte, wieso sie so laut mit ihm telefonieren würde. Er kam näher an sie heran und schrie auf sie ein. Als die junge Frau ihn aufforderte, das zu unterlassen, spuckte er ihr ins Gesicht. Der Mann entfernte sich in Richtung Marktplatz.

Er hat ein ungepflegtes Erscheinungsbild, grau-braune, längere Haare, eine schlanke Statur und war unrasiert. Er trägt einen Schnauzbart und ein rot-schwarz kariertes Hemd. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. Jemanden anzuspucken wird als Körperverletzung gewertet. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell