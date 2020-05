Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leicht verletzte Fahrradfahrerin nach Kollision mit Auto

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Mittwoch, 13. Mai, wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Eichstedtstraße / Wolfgangstraße leicht verletzt. Gegen 22.20 Uhr beabsichtigte eine 49-jährige Radlerin aus Hamm, von der Eichstedtstraße nachs links in die Wolfgangstraße abzubiegen. Ein 46-jähriger Opelfahrer aus Hamm fuhr zeitgleich auf der Wolfgangstraße in südliche Richtung und wollte im Einmündungsbereich nach links in die Eichstedtstraße abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin begab sich in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt.(es)

