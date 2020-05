Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher von Bewohnerin gestört

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, den 14. Mai, gegen 1 Uhr, gelang es einem bislang unbekannten Mann, in die Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Marienstraße einzubrechen, während sich die vierköpfige Familie dort aufhielt. Hierzu öffnete der Eindringling ein auf "Kipp" stehendes Küchenfenster. Während sich die 20-jährige Bewohnerin im Badezimmer der Wohnung befand, hörte sie ein verdächtiges Geräusch aus Richtung des Flures. Bei einer anschließenden Nachschau traf sie auf einen am Boden liegenden Mann, welcher sich daraufhin durch das geöffnete Küchenfenster aus der Wohnung entfernte. Der Unbekannte konnte keine Tatbeute erlangen. Ebenso wurden keine einbruchstypischen Beschädigungen festgestellt. Der Einbrecher wird als auffallend klein beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine schwarze Hose. Weitere Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 - 916 - 2160 entgegen. (es)

