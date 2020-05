Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde ein 38-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 13. Mai 2020 auf der Marker Allee. Gegen 13.30 Uhr war er auf dem Radweg der Marker Allee in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Einmündung Paracelsuspark wich er einer 70-jährigen VW-Fahrerin aus, die aus der Einfahrt kam und fuhr auf die Straße. Dabei stieß er dann mit einer 67-jährigen Opel-Fahrerin zusammen, die auf der Marker Allee in Richtung Innenstadt unterwegs war. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.(jb)

