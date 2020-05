Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trauriger Rekord: Raser des Tages

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Zu schnelles Fahren ist gefährlich. Daher kontrolliert die Polizei regelmäßig die Geschwindigkeiten. So auch am Dienstag, 12. Mai, an der Lipperandstraße. Dort raste gegen 18.35 Uhr ein Mercedes-Fahrer mit 181 km/h über die Fahrbahn. So schnell wird er aber nicht wieder fahren. Denn er bekommt drei Monate Fahrverbot und 2 Punkte. Außerdem kostet ihn die Fahrt 600 Euro Strafe. Die Polizei warnt: Halten Sie sich zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen. (lt)

