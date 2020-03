Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Spielothek

Hamm-Herringen (ots)

Ein Unbekannter hebelte am Freitag, 27. März, in der Zeit zwischen 5.50 Uhr und 6.05 Uhr die rückwärtige Tür einer Spielothek auf der Dortmunder Straße auf. Im Objekt brach der Täter eine weitere Tür auf und verschaffte sich so Zugang zu dem Sitzbereich des Cafes. Der Einbrecher hebelte dort zwei Spielautomaten und einen Zigarettenautomaten auf. Der Tatverdächtige ist männlich und hat eine normale Statur. Er trägt eine dunkle Jacke mit heller Kapuze, die in das Gesicht gezogen war. Der Dieb trug einen hellen Rucksack und helle Handschuhe. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

