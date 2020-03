Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 47-jähriger Fahrradfahrer wurde am Freitag, 28. März 2020, gegen 17.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Alten Uentroper Weg leicht verletzt. Er stieß mit seinem Herrenrad gegen die sich öffnende Tür eines geparkten Skoda. Die 26-jährige Beifahrerin beabsichtigte aus ihrem Auto auszusteigen und übersah dabei den herannahenden Radler. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell