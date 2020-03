Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gesucht: Autodieb samt Auto

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 24. März, erschien ein Mann gegen 17 Uhr bei einer Autowerkstatt an der Hohe Straße, wo auch Gebrauchtfahrzeuge verkauft werden. Er wolle einen Ford Transit mit Hammer Kennzeichen testfahren. Der Mitarbeiter der Werkstatt bat ihn kurz zu warten, damit sie die Testfahrt gemeinsam machen können. Der vermeintliche Käufer wollte aber anscheinend nicht warten und fuhr davon. Er ist zirka 54 Jahre alt, hat einen langen, weißen Bart, ist größer als 165 Zentimeter und sprach fließend Deutsch. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell