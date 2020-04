Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Hund reißt Maulwurf.

Lippe (ots)

Am Montag vor einer Woche (6. Juni 2020) beobachteten Spaziergänger an den Externsteinen, wie ein Hund einen Maulwurf ausbuddelte und riss. Als die Zeugen den Halter aufforderten, einzuschreiten, lehnte er dies ab und ließ den unangeleinten Hund gewähren. Der Hund war groß und dunkelbraun, eventuell ein Labrador. Der Hundehalter wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 m groß beschrieben. Er habe seine dunkelblonden Haare in einer Art Irokesenschnitt getragen, sei mit einer Lederweste bekleidet gewesen und habe ein Musikinstrument bei sich gehabt. Neben dem dunkelbraunen Hund seien drei weitere Hunde bei ihm gewesen, eventuell helle Schäferhunde. Hinweise zum Hundehalter nimmt das Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer 05222 98180 entgegen.

