Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Werkzeuge aus Baucontainer entwendet +++

Oldenburg (ots)

Auf einer Baustelle am Meerkamp kam es am vergangenen Wochenende zu einem Einbruch in einen Container mit Baumaschinen und Werkzeugen.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 8 Uhr, hebelten die unbekannten Täter gewaltsam die Metalltür des Containers auf. Dabei wurde die Tür erheblich verbogen. Aus dem Behälter entwendeten die Diebe Maurerwerkzeuge im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Täter konnten nach der Tat unerkannt flüchten. Hinweise von Zeugen nimmt die Oldenburger Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (373648)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell