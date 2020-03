Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag teilt gegen 01.30 Uhr ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer mit, dass er einen vermutlich betrunkenen Autofahrer beobachten würde, der in der Innenstadt von Oldenburg unterwegs ist. Im Rahmen der Fahndung kann der verantwortliche Autofahrer zu Fuß in der Gartenstraße festgestellt werden. Der 37- jährige Oldenburger ist zuvor im Bereich der Staulinie mit seinem PKW von der Fahrbahn abgekommen und hat einen Unfall verursacht. Danach hat er seinen nicht mehr fahrbereiten PKW auf der Fahrbahn abgestellt und sich von der Unfallstelle entfernt. Da er offensichtlich betrunken ist, wird er zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,4 Promille. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein wird sichergestellt.

