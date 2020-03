Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Auto fährt auf Laderampe eines Lkw auf +++

Oldenburg (ots)

Heute Morgen gegen 7 Uhr fuhr ein 24-jähriger Oldenburger in der Hindenburgstraße auf einen stehenden Lkw auf. Der 57-jährige Lkw-Fahrer hatte den Lkw am Straßenrand abgestellt und lieferte Ware aus. Aus diesem Grund war die Ladeklappe heruntergefahren. Der Fahrer befand sich glücklicherweise zum Unfallzeitpunkt nicht in unmittelbarer Nähe. Der Autofahrer gab an, dass er aufgrund der tief stehenden Sonne geblendet war und den Lkw nicht gesehen hat. Der 24-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf mehrere tausend Euro geschätzt. (361639)

