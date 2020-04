Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Asmissen. Transporter brennt.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brannte ein Kleintransporter im Bachstelzenweg. Gegen 1 Uhr nachts bemerkten Zeugen das brennende Fahrzeug, das am Straßenrand geparkt war. Das Feuer griff auf einen davor abgestellten LKW über. Die Feuerwehr löschte den Brand rasch. Der Sachschaden liegt bei rund 13000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen, ein Fremdverschulden ist nicht ausgeschlossen. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231 6090 an.

