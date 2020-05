Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei sucht Schläger

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 10. Mai, haben zwei unbekannte Männer gegen Mitternacht eine 40-jährige Frau aus Bielefeld im Treppenhaus des Kinos am Chattanoogaplatz angegriffen und verletzt. Sie schlugen der Frau unter anderem mit der Faust in das Gesicht.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Einer der Männer ist zirka 24 Jahre alt, schlank und hat schwarze, lockige Haare. Er trug eine schwarze Jacke. Der andere Mann ist zirka 26 Jahre alt, schlank und trug eine rote Mütze sowie eine blaue Jacke. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

