POL-RE: Bottrop: Fahndung mit Foto nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Am 14. Januar 2020, gegen 16:20 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Mann mehrere Flaschen Parfüm aus einer Parfümerie an der Hansastraße. Zuvor hatte er sich etwa 20 Minuten in dem Ladenlokal aufgehalten. Der Tatverdächtige wurde videografiert. Fotos des gesuchten Mannes finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bottrop-ladendiebstahl-3

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2631 111 entgegen.

