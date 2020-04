Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Radfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 15:00 Uhr, verletzte sich ein 85-jähriger Fahrradfahrer aus Castrop-Rauxel leicht bei einem Sturz mit seinem Rad. Nach ersten Erkenntnissen hat es keinen Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer gegeben. Der 85-Jährige konnte allerdings keine Angaben zum Unfallhergang machen. Zur medizinischen Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrrad entstand nahezu kein Schaden.

Zeugen des Unfalls melden sich bitte beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111

