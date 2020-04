Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag öffneten unbekannte Täter eine Garage an der Dortmunder Straße und entwendeten Alu-Felgen. Aus einem angrenzenden, unverschlossenen Gartenhaus nahmen sie außerdem ein Fahrrad mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Am Montag, um 05:30 Uhr, hebelte ein unbekannter Mann die Tür zu einem Imbiss an der Bochumer Straße auf. Er durchsuchte die Räume nach Beute und flüchtete anschließend mit der Registrierkasse, einem Laptop und einen Ausweisdokument. Die Tat wurde durch eine Videokamera aufgezeichnet. Dadurch konnte der Täter sehr genau beschrieben werden. Personenbeschreibung: männlich, Anfang 20, ca. 180cm, kein Bart, kurze Haare, Koteletten bis zur Hälfte des Ohres, bekleidet mit Baseballkappe, Jacke mit Kapuze und hellen Bündchen an Ärmeln und Hüfte, sowie einem hellen Reißverschluss, wirkt ballonseiden, unter der Jacke dunkles Oberteil, helle Hose, helle Turnschuhe. Er führte eine helle (weiße) Umhängetasche mit sich

Aus einer benachbarten Gaststätte an der Bochumer Straße entwendeten Unbekannte zwischen Sonntagabend und Montagmittag einen CD-Player, einen Laptop und Bargeld. Tatzusammenhänge zu dem Einbruch in den Imbiss werden geprüft.

Oer-Erkenschwick

Zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen entwendeten unbekannte Täter aus zwei Baucontainern und einem Rohbau an der Halluinstraße zahlreiches Werkzeug. Die Container wurden gewaltsam geöffnet. Hinweise auf die Täter und deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell