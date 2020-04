Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Fallrohr brennt

Recklinghausen (ots)

Am Vormittag, gegen 09:00 Uhr, bemerkte ein 37-jähriger Bewohner an der Straße Am Waldschlößchen einen Brand an einem Fallrohr seines Balkons. Er konnte den Brand mit eigenen Mitteln löschen, verletzte sich dabei allerdings leicht. An der Hausfassade und der Balkonumrandung entstand leichter Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

