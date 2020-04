Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 11.20 Uhr, kam es auf der Akkoallee, in Höhe der Abfahrt der A43, in Fahrtrichtung Herten zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Als ein 80-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick hier sein Auto abbremste, fuhren eine hinter ihm fahrende 60-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen und der dahinter fahrende 28-jährige Autofahrer aus Herten auf. Bei dem Zusammenstoß wurden der 80-Jährige und der 28-Jährige so verletzt, dass beide zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Es entstand 15000 Euro Sachschaden.

