Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Wohnungsloser verprügelt

Recklinghausen (ots)

Am Montag, gegen 19:30 Uhr, geriet ein 50-jähriger Obdachloser mit einer Gruppe Jugendlicher oder junger Erwachsener in einen zunächst verbalen Streit an der Humboldstraße. Ein Mann aus der Gruppe griff den Obdachlosen körperlich an. Der 50-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Gruppe flüchtete in Richtung Barbarastraße.

Beschreibung des Haupttäters: männlich, 19 - 21 Jahre alt, 185 - 190 cm groß, schlanke Figur, dunkelblonde Haare, Drei-Tage-Bart, schwarze Nike Jacke, schwarze Hose

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

