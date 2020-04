Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Radfahrer stößt mit 5-Jährigem zusammen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, kam es auf einer Weggabelung der Halde Hoheward, im östlichen Bereich der Marie-Curie-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 5-jährigen Fußgänger aus Marl und einem 22-jährigen Fahrradfahrer aus Bochum. Der Radfahrer fuhr einen asphaltierten Weg runter. Sowohl er, als auch der Junge versuchten sich zur selben Seite hin auszuweichen. Beide verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer und mussten in Krankenhäuser transportiert werden. An dem Fahrrad entstand 250 Euro Sachschaden.

