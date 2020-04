Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugin nach sexueller Belästigung im Globus Handelshof Zell gesucht

Zell(Mosel) (ots)

Am Donnerstag, den 16.04.2020 wurde durch die Polizeiinspektion Zell gegen 10 Uhr ein Vorfall im Globus Handelshof in Zell aufgenommen, bei dem eine junge Frau durch eine männliche Person unsittlich berührt worden sein soll. Der Vorfall ereignete sich angeblich im Bereich der Käsetheke. Durch die junge Frau wurde Anzeige gegen die Person erstattet. Die Geschädigte gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass sie unmittelbar nach dem Vorfall mit einer Frau (etwa 30 - 35 Jahre alt, mit einem jungen Kind) gesprochen habe, die die Geschehnisse beobachtet hat. Durch die Polizei konnte die namentlich nicht bekannte Zeugin bisher nicht ermittelt werden.

Die Polizei Zell bittet darum, dass sich die beschriebene Zeugin oder mögliche weitere Zeugen unter der Telefonnummer 06542/9867-0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell/ Mosel

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

Lothar Schneider

06542 9867-20

06542 9867-50

pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell