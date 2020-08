Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200810.4 Oesterdeichstrich: Mit mehr als zwei Promille am Steuer

Oesterdeichstrich (ots)

Dank des Hinweises eines Verkehrsteilnehmers hat eine Streife am Samstagabend in Oesterdeichstrich einen volltrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 19.45 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei, der mit seinem Auto hinter einem anderen hinterherfuhr, das in deutlichen Schlangenlinien in Reinsbüttel unterwegs war und im Bereich einer Baustelle auf der Bundesstraße 203 eine Bake touchiert hatte. Auf der Hauptstraße in Oesterdeichstrich kontrollierte die Polizei den verdächtigen VW schließlich und nahm bei dem alleinigen Insassen erheblichen Atemalkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab einen Wert von 2,67 Promille, worauf die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Zudem stellten die Beamten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Dithmarschers sicher.

Eine Nachschau an der Baustelle nach möglichen Schäden verlief negativ. Der Beschuldigte muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Merle Neufeld

