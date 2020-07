POL-WI: Pressemeldungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden

1. 35-Jähriger verhindert Wohnungseinbruch, Wiesbaden, Kirchgasse, Mittwoch, 08.07.2020, gg. 00.30 Uhr

(ka)Beim Versuch in ein Mehrfamilienhaus in der Wiesbadener Innenstadt einzubrechen, wurden drei bislang unbekannte Täter von einem 35-Jährigen überrascht und in die Flucht geschlagen. Gegen 00:30 Uhr bemerkte eine Bewohnerin aus ihrem Wohnungsfenster in der Kirchgasse heraus, dass sich drei unbekannte Täter auf gewaltsame Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus verschaffen wollten. Sie verständigte daraufhin ihren Ehemann, der sich in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufhielt und die drei Personen beim Einbruchversuch an der Eingangstür zum Haus überraschte. Die Täter versuchten daraufhin zu flüchten. Beim Fluchtversuch hielt der 35-Jährige eine Person zunächst fest. Dabei bedrohte diese den 35-Jährigen mit einem Messer und ergriff anschließend ebenfalls die Flucht. Nach Angaben des 35-jährigen Bewohners wird der unbekannte Täter, der ihn bei der Tat mit dem Messer bedroht haben soll, als männlich, ca. 180cm groß, von kräftiger Statur und ca. 18 Jahre alt beschrieben. Bei der Tat trug er blonde, kurze Haare, ein weißes Oberteil und eine schwarze Jogginghose. Der zweite unbekannte Täter wird ebenfalls als männlich, ca. 175cm groß und im Alter von ca. 20 Jahren beschrieben. Neben einer athletischen Statur trug er ein schwarzes Basecap und einen dunklen Trainingsanzug mit weißen Applikationen. Der dritte unbekannte Täter wird als männlich, ca. 180cm groß beschrieben und trug hochgegelte, blonde Haare sowie eine Jacke. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen zum Tathergang und den Tätern an das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu wenden.

2. Kioskbesitzer wehrt sich gegen Angriff, Wiesbaden, Otto-Wels-Straße, Dienstag, 07.07.2020, gg. 12.15 Uhr

(ka)Streitigkeiten über die Verkaufsmenge eines Rauchwarenartikels führten zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 58-jährigen Kioskbesitzer und einem 23-jährigen Kunden. Am Dienstag gegen 12:15 Uhr wollte ein 23-Jähriger ein einzelnes Zigarettenpapier an einem Kiosk in der Otto-Wels-Straße erwerben. Der Hinweis des 58-jährigen Verkäufers, dass dieses Papier nur in einem gesamten Päckchen zu erwerben sei, quittierte der Kunde mit einem Schlag in das Gesicht des Kioskbesitzers. Der 58-Jährige wehrte diesen Angriff mit dem Einsatz von Pfefferspray gegen den 23-Jährigen ab und verschloss das Fenster seines Kiosks. Der Kunde schlug anschließend mit der Faust auf das geschlossene Fenster ein und beschädigte dieses. Die beiden an diesem Vorfall beteiligten Personen wurden dabei jeweils nur leicht verletzt und erstatteten wechselseitig Anzeige.

3. Einbruch in Kiosk mit erheblichem Schaden, Wiesbaden, Rathausstraße, Montag, 06.07.2020, 23.00 Uhr bis Dienstag, 07.07.2020, 07.15 Uhr

(ka)Zu einem Einbruch in einen Kiosk in Wiesbaden-Biebrich kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag, bei dem unbekannte Täter Zigaretten und Bargeld gestohlen haben. In der Rathausstraße brachen die Täter zunächst in ein Mehrfamilienhaus und anschließend in die Verkaufsräume des darin befindlichen Kiosks ein. Dort entwendeten sie sämtliche Zigaretten im Gesamtwert von 7.000 Euro sowie Bargeld aus der Ladenkasse in Höhe von mehreren hundert Euro. Sie sollen zum Transport des Diebesgutes große Tüten verwendet haben. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Aufgrund des Einbruchs entstand zudem ein Sachschaden an einer Tür des Kiosks. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die konkrete Hinweise zur Tat und den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu wenden.

4. Mutter bedroht, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Montag, 06.07.2020, 08.55 Uhr

(mhe)Am Montagmorgen flüchtete eine Frau zur Polizei, die zuvor von einer Unbekannten in der Schwalbacher Straße in Wiesbaden bedroht worden war. Die 32-Jährige war mit ihrem Kind im Kinderwagen in der Schwalbacher Straße unterwegs, als sich ihr eine unbekannte Frau näherte. Die Frau fragte die Kindsmutter, ob sie das Kind streicheln dürfe. Damit war diese nicht einverstanden. Daraufhin bedrohte die Täterin die Mutter verbal. Die bedrohte Frau flüchtete mit ihrem Kind zur Polizei. Bei der Täterin handelt es sich um eine ca. 30-jährige Frau mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild, ca. 1,75 m groß. Sie trug lange schwarze Haare unter einer grauen Mütze und helle Kleidung. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-3452140 in Verbindung zu setzen.

5. Fußgängerin angefahren, Wiesbaden, Reichsapfelstraße/Saarstraße, Dienstag, 07.07.2020, 12.10 Uhr

(mhe)Am Dienstagmittag wurde eine Fußgängerin beim Überqueren der Wiesbadener Saarstraße von einem PKW erfasst und leicht verletzt. Ein Mercedes befuhr gegen 12.10 Uhr die Reichsapfelstraße und bog nach links in Richtung Saarstraße ab. Dort befand sich gerade die 20-jährige Fußgängerin, welche bei Grünlicht über eine Fußgängerfurt die Saarstraße überqueren wollte. Hierbei übersah der Fahrzeugführer die Fußgängerin und erfasste sie mit der Front des Fahrzeuges. Der Fahrer des silbernen Mercedes entfernte sich nach dem Unfall verbotenerweise von der Unfallstelle und kümmerte sich nicht um die leichtverletzte Fußgängerin. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst in Wiesbaden unter 0611-3452840 in Verbindung zu setzen.

6. Elektrofahrrad gestohlen, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Montag, 06.07.2020, 21.00 Uhr - Dienstag, 07.07.2020, 08.55 Uhr

(mhe)In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück im Kaiser-Friedrich-Ring in Wiesbaden ein hochwertiges E-Bike und einen Akku. Das Fahrrad stand abgeschlossen auf einem Grundstück, welches die Täter verbotenerweise betraten. Die Diebe knackten das Schloss des Elektrofahrrades und nahmen dieses und den Akku eines weiteren E-Bikes an sich und entfernten sich unerkannt. Der Schaden liegt bei etwa 3000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl können Sie beim 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter 0611-345-2440 geben.

7. Mercedes zerkratzt und Stern gestohlen, Mainz-Kostheim, Römerfeld, Montag, 06.07.2020, 20.30 Uhr - Dienstag, 07.07.2020, 12.00 Uhr

(mhe)Unbekannte beschädigten in der Nacht von Montag auf Dienstag einen im Kostheimer Römerfeld geparkten Mercedes und stahlen den Mercedesstern. Die Täter zerkratzten in der Nacht von Montag auf Dienstag den Lack eines im Römerfeld in einer Tiefgarage abgestellten Mercedes und beschädigten diesen erheblich. Außerdem wurde der Mercedesstern abgebrochen und mitgenommen. Der Schaden am Wagen liegt bei etwa 5000 Euro. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Ermittlungsgruppe des 2. Polizeirevieres in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611-3452240.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Niedernhausen, L 3028, zwischen B 455 und Niedernhausen Dienstag, 07.07.2020, 10.45 Uhr

(mhe)Am Dienstag kam es um 10.45 Uhr auf der Landesstraße 3028 im Bereich Niedernhausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und ein höherer Sachschaden entstand. Ein 86-jähriger Mann fuhr mit seinem BMW am Dienstagmorgen auf der L 3028 in Fahrtrichtung Niedernhausen hinter einem 28-jährigen Transporter-Fahrer, der verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte der Senior zu spät und fuhr auf den Transporter auf. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Airbag des BMW auslöste. Der BMW-Fahrer kam dann in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 86-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

2. Motorradfahrer verletzt, Oestrich-Winkel, B 42, zwischen Hattenheim und Mittelheim Dienstag, 07.07.2020, 16.20 Uhr

(mhe)Am Dienstagnachmittag kam es auf der B 42 im Bereich Oestrich-Winkel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 28-jähriger Rüdesheimer befuhr mit seinem PKW die Rheingaustraße und wollte nach links in Richtung Wiesbaden weiterfahren. Ein 21-jähriger Motorradfahrer wollte auf der B 42 von Rüdesheim kommend in Richtung Wiesbaden fahren und dann auf die Rheingaustraße abbiegen. Dabei beachtete der Autofahrer nicht die Vorfahrt des Motorrades und es kam zum Zusammenstoß. Der 28-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

