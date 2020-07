POL-WI: Pressemeldungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Kirschen-Verkaufsstand abgebrannt, Wiesbaden, Grorother Straße, Montag, 06.07.2020, gg. 03:00 Uhr

(ka)In den frühen Morgenstunden des vergangenen Montags kam es zu einem Brand in Wiesbaden-Frauenstein, bei dem ein Verkaufsstand eines 73-jährigen Wiesbadeners vollständig abgebrannt ist. Gegen 03:00 Uhr bemerkte ein Zeuge den durch das Feuer zerstörten Stand; die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1500 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Wiesbadener Kriminalpolizei kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu möglichen Tätern liegen aktuell nicht vor. Sofern es Zeugen mit entsprechenden Angaben zum Brand geben sollte, werden diese gebeten, sich an die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu wenden.

2. Hoher Sachschaden auf Baustelle, Wiesbaden, Rotkehlchenweg, Sonntag, 05.07.2020, 13:00 Uhr bis Montag, 06.07.2020, 07:00 Uhr

(ka)Einen Sachschaden in hoher fünfstelliger Summe haben unbekannte Täter auf einer Baustelle in Wiesbaden-Nordenstadt verursacht. In der Nacht von Sonntag auf Montag drangen unbekannte Täter in den Rohbau eines Wohnkomplexes im Rotkehlchenweg ein. Dort gelangten sie auf bisher unbekannte Weise in die Kellerräume und brachen einen verschlossenen Lagerraum auf. Die Täter entwendeten Maschinen und Werkzeuge im Gesamtwert von rund 20.000 Euro. Darüber hinaus verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro, indem sie Bauteile der Heizungsanlage zerstörten. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Erkenntnisse zu den Tätern liegen derzeit nicht vor. Mögliche Zeugen des Tatgeschehens werden gebeten, sich mit Hinweisen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 an die Wiesbadener Kriminalpolizei zu wenden.

3. Busfahrer mit Holzstück attackiert, Wiesbaden, Haltestelle Eltviller Straße, Montag, 06.07.2020, gg. 10:00 Uhr

(ka)Am Montagmorgen ist ein Busfahrer der Wiesbadener Verkehrsbetriebe von einem unbekannten Täter mit einem Holzstück angegriffen worden. An der Haltestelle "Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken" stiegen gegen 10:00 Uhr zunächst zwei unbekannte Personen mit einem Kinderwagen in den Bus ein. Als der 49-jährige Busfahrer die Fahrt fortsetzte, beschwerte sich eine der beiden Personen darüber und beleidigte den Fahrer, da er beim Herausholen seines Kindes aus dem Wagen ins Straucheln geraten war. Die Beleidigungen zogen sich schließlich bis zur Haltestelle "Eltviller Straße" hin, als die beiden Personen den Linienbus schließlich verließen. Dabei hob der Mann ein Stück Holz vom Boden auf und warf dieses durch die offene, vordere Tür in Richtung des 49-Jährigen. Aufgrund der eingebauten Trennscheibe wurde der Busfahrer nicht getroffen. Die beiden Personen verließen anschließend den Bereich der Haltestelle in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

4. Betrügerische Anrufe, Wiesbaden, Montag, 06.07.2020,

(däu)Im Verlauf des Montages haben in Wiesbaden mehrere Personen betrügerische Anrufe erhalten. In den bislang bekannt gewordenen Fällen scheiterten die Betrüger jedoch glücklicherweise.

Drei Wiesbadenerinnen und Wiesbadener wurden im Laufe des Tages von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Täter erzählten bei den Gesprächen die bereits bekannte Geschichte, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei, welche es auf die Wertsachen der Angerufenen abgesehen hätte. Hierbei versuchten die Anrufer die Geschädigten geschickt über Vermögenswerte auszufragen. Die Angerufenen durchschauten in den bekannt gewordenen Fällen jedoch das Ansinnen der Täter und beendeten das Gespräch. Die "echte" Polizei würde niemals Auskünfte über Vermögenswerte am Telefon verlangen.

Darüber hinaus haben die Betrüger bei einer 93-jährigen Wiesbadenerin versucht, mit einer Variante des sogenannten "Enkeltricks" Bargeld zu ergaunern. Hierbei gab sich der Anrufer als Neffe der 93-Jährigen aus und gaukelte vor, dass er ganz dringend Bargeld benötige. Da die Angerufene glücklicherweise auch in diesem Fall skeptisch reagierte, ging sie den Betrügern nicht ins Netz und informierte stattdessen die richtige Polizei. Auch als die Täter es bei der Dame erneut probierten und sich diesmal als "BKA Beamte" ausgaben, durchschaute die 93-Jährige den Trick sofort und reagierte wieder richtig, indem sie einfach auflegte.

Daher ist aufgrund der neuesten Fälle Vorsicht geboten, da zu erwarten ist, dass die Täter weitere Versuche starten werden, um an Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf die Masche ein und beenden Sie solche Gespräche sofort. Gerade ältere Menschen werden gezielt angerufen und ihre Hilfsbereitschaft dreist ausgenutzt. Egal welche Geschichte Ihnen am Telefon erzählt wird - seien Sie misstrauisch! Halten Sie Rücksprache mit ihren Verwandten und nutzen Sie hierfür die ihnen bekannten Telefonnummern. Rufen Sie bei Zweifeln die Polizei an!

5. Mercedes zerkratzt, Wiesbaden-Biebrich, Simrockstraße, Montag, 06.07.2020,

(däu)Unbekannte Täter zerkratzten im Verlauf des Montages die Beifahrerseite eines weißen Mercedes in der Simrockstraße in Biebrich. Der verursachte Schaden beträgt mehrere Tausend Euro. Hinweisgeber und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch bei dem 5. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Räuber in Haft, Bad Schwalbach, Am Kurpark, Montag, 06.07.2020, 13.35 Uhr

(mhe)Am Montagmittag raubte ein Mann in der Straße "Am Kurpark" in Bad Schwalbach, eine Sonnenbrille aus einem Geschäft. Der Täter beabsichtigte mit einem mitgebrachten Messer, die Sicherung an einer Sonnenbrille, die sich in einem Brillenständer vor dem Laden befand, zu entfernen. Die Geschäftsinhaberin bemerkte dies und stellte den augenscheinlichen Ladendieb zur Rede. Daraufhin bedrohte der 21-Jährige die Mitarbeiterin mit dem Messer. Diese flüchtete in den Laden. Der Räuber ergriff daraufhin mit der Beute die Flucht. Nach einer kurzen Fahndung konnte die Polizei den Räuber erfolgreich festnehmen. Hierbei stellte sich heraus, dass er bereits in der letzten Woche wegen einer ähnlichen Tat aufgefallen war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ging der unbelehrbare Täter in Haft.

2. Sachbeschädigung auf Schulgelände, Hünstetten-Wallrabenstein, Auf der Weid, Freitag, 03.07.2020, 15.30 Uhr - Montag, 06.07.2020, 07.00 Uhr

(mhe)Unbekannte Täter warfen am letzten Wochenende den vor einer Wallrabensteiner Schule zur Abholung bereitgestellten Sperrmüll umher und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Hausmeister der Integrierten Gesamtschule stellte am Montagmorgen, pünktlich zum Ferienbeginn, fest, dass Vandalen an der Schule ihr Unwesen getrieben haben. Außer beschädigten Spiegeln und Glasgegenständen wurden durch die Täter auch das Schuldach und die Wände mit roter Farbe beschmutzt und zwei Abluftrohre beschädigt. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein (06126- 9394-0) in Verbindung zu setzen.

3. Farbschmiererei an Dienstkraftfahrzeug, Lorch, Markt, Freitag, 03.07.2020, 12.00 Uhr - Montag, 06.07.2020, 09.30 Uhr

(mhe)Unbekannte haben am vergangenen Wochenende das Dienstfahrzeug des Ordnungsamtes in Lorch sowie die öffentlichen Toiletten in der Straße "Markt" mit Farbe beschmiert. Die Täter verwendeten bei ihren Schmierereien polizeifeindliche und rechte Parolen. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Westhessen unter 0611-345-0.

4. Diebstahl von Autokennzeichen, Eltville, Kloster-Eberbach-Straße, Freitag, 03.07.2020, 13.00 Uhr bis Montag, 06.07.2020, 06.45 Uhr

(mhe)Gleich beide Kennzeichen eines Fahrzeuges wurden am vergangenen Wochenende in Eltville in der Kloster-Eberbach-Straße entwendet. Die Kennzeichen des zur Tatzeit in einem Carport geparkten Nissan wurden durch unbekannte Täter abmontiert und mitgenommen. Das Kennzeichen lautet: RÜD-VR 960. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen richten Sie bitte an die Polizeistation Eltville unter 06123-9090-0.

5. Leicht verletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall, Idstein, Bundesstraße 417 / Kreisstraße 707, Montag, 06.07.2020, 16:40 Uhr,

(däu)Ein 46-jähriger Motorradfahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw an der B 417 / K 707 leicht verletzt. Ein 80-jähriger Ford-Fahrer befuhr die K 707 aus Ehrenbach kommend und wollte nach links in die B 417 einbiegen. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer mutmaßlich den auf der B 417 aus Richtung Wiesbaden kommenden vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und es kam zur Kollision. Während der 80-Jährige mit dem Schrecken davonkam, musste der Motorradfahrer in eine Klinik gebracht werden. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf 11.000 Euro geschätzt.

