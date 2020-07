Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Wiesbadener Kriminalpolizei - Vermisster Senior lebend aufgefunden

Wiesbaden (ots)

Vermisster 76-Jähriger lebend aufgefunden, Wiesbaden, Saarstraße, Montag, 06.07.2020, gg. 11:00 Uhr

(ka)Der am Sonntag als vermisst gemeldete 76-Jährige aus Wiesbaden konnte von Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn lebend aufgefunden werden. Am Montagvormittag gegen 11:00 Uhr wurde der Wiesbadener Polizei gemeldet, dass der 76-Jährige, der seit Samstagnachmittag vermisst wurde, lebend aufgefunden werden konnte. Der vermisste Senior befand sich im Bereich der Saarstraße nahe der dortigen Bahnstrecke und wurde in geschwächtem Zustand in eine Wiesbadener Klinik zur weiteren Behandlung gebracht. Es liegen keine Hinweise für einen strafrechtlichen Hintergrund seines Verschwindens vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell