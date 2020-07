POL-WI: Pressemeldungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Minderjährige schlagen 10-Jährigen, Wiesbaden, Blücherplatz, Dienstag, 30.06.2020, gg. 14:15 Uhr

(ka)Erst am gestrigen Donnerstag wurde gegenüber der Wiesbadener Polizei ein Vorfall auf dem Kinderspielplatz am Blücherplatz gemeldet, bei dem ein 10-Jähriger am Dienstagnachmittag von unbekannten Tätern verletzt wurde. Am Dienstag gegen 14.15 Uhr schlugen dabei mehrere minderjährige Täter den 10-Jährigen gegen seinen Hinterkopf und in den Bauch und flüchteten anschließend unerkannt. Der Junge erlitt dabei eine Gehirnerschütterung und klagte anschließend über Schmerzen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen zum Geschehen an das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-2610 zu wenden.

2. E-Bikes mit hohem Wert gestohlen, Wiesbaden, Kapellenstraße, Donnerstag, 02.07.2020 22:00 Uhr bis Freitag, 03.07.2020 03:00 Uhr

(ka)Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Garage in der Kapellenstraße ein und stahlen zwei hochpreisige E-Bikes im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Im Zeitraum zwischen Donnerstagnacht, 22.00 Uhr bis zum Freitagmorgen, 03.00 Uhr gelang es bislang unbekannten Tätern in die Garage einer 50-Jährigen einzudringen und die Fahrradschlösser zweier E-Bikes mit Hilfe eines Bolzenschneiders aufzubrechen. Anschließend entwendeten sie die hochpreisigen Fahrräder und konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Sofern es Zeugen des Vorfalls und Hinweise auf die Täter geben sollte, können sich diese an das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2450 wenden.

3. Schneller als das Blaulicht: Frau bringt Kind in Auto zur Welt, Wiesbaden, Kurt-Schumacher-Ring, Freitag, 03.07.2020, gg. 01:50 Uhr

(ka)Nicht mehr länger warten wollte ein Junge, der statt im Kreissaal lieber im Auto der Mutter das Licht der Welt erblickt hat. Am frühen Freitagmorgen wurden Rettungskräfte und Einsatzkräfte der nahegelegenen Feuerwache I zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Kurt-Schumacher-Straße gerufen. Dort befand sich ein Pkw auf einem Busstreifen, da die Wehen der werdenden Mutter eine Weiterfahrt nicht mehr möglich machten. Unter Anleitung des Notarztes brachte sie ihren Jungen im stehenden Fahrzeug auf die Welt und auch der Vater machte aufgrund der fachmännischen Begleitung eine gute Figur, indem er anschließend die Nabelschnur durchtrennte. Wie dem Einsatzbericht der eingesetzten, aber nicht mehr benötigten Streifenkräfte zu entnehmen ist, erfreuen sich der Junge und die frischgebackenen Eltern bester Gesundheit.

4. Drogen bei 25-Jährigem sichergestellt, Wiesbaden, Föhrer Straße, Donnerstag, 02.07.2020, gg. 16:00 Uhr

(ka)Bei einer Fahrzeugkontrolle und einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung eines 25-Jährigen haben Einsatzkräfte der Wiesbadener Polizei rund 190g Marihuana sowie weitere Utensilien sichergestellt. Am Donnerstagnachmittag wurde gegen 16:00 Uhr ein 25-jähriger Autofahrer einer Kontrolle in der Föhrer Straße in Wiesbaden-Dotzheim unterzogen. Bereits im Zuge der Durchsuchung seines Fahrzeugs konnten Marihuana sowie Plastiktütchen und eine Feinwaage sichergestellt werden. Die daraufhin beim 25-Jährigen veranlasste Wohnungsdurchsuchung brachte weitere berauschende Mittel und damit insgesamt rund 190g Betäubungsmittel zum Vorschein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei leitete entsprechende Ermittlungen gegen den 25-Jährigen ein.

Rheingau-Taunus-Kreis

Unfall auf dem Leinpfad - Radfahrer flüchtet, Oestrich-Winkel, Fahrradweg, 02.07.2020, gg. 19.35 Uhr

(ho)Bei einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrern ist gestern Abend in Oestrich-Winkel ein 54-jähriger Mann verletzt worden. Der andere unfallbeteiligte Radfahrer flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen seines Verhaltens zu kümmern. Beide Radfahrer waren auf dem Leinpfad aus Richtung Eltville in Richtung Geisenheim unterwegs. In Höhe des Ortsausganges von Oestrich-Winkel kam der 54-Jährige, mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers des anderen Radlers, zu Fall und verletzte sich an einem Arm. Er musste daraufhin in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallverursacher flüchtet in Richtung Geisenheim und konnte nicht beschrieben werden. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Rüdesheimer Polizei unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

