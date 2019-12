Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person zwischen Gronau und Eime

Hildesheim (ots)

Am 26.12.19, gegen 19.10 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus Garbsen, mit seinem PKW BMW, die B 240 aus Richtung Eime kommend in Richtung Gronau. Er wollte nach links auf die B 3 in Richtung Hannover abbiegen. Dabei übersah er eine 16-jährige Gronauerin, die ihm mit ihrem Leichtkraftrad Yamaha entgegenkam. Das Leichtkraftrad prallte gegen die rechte Seite des PKW. Die Gronauerin stürzte anschließend. Sie erlitt u.a. einen Armbruch und Beinverletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Der PKW-Fahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt, obwohl beim Aufprall des Leichtkraftrades die Scheibe der Beifahrertür des PKW zerstört wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 4000 Euro geschätzt.

