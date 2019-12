Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall am Upstedter Kreuz

Hildesheim (ots)

Polizeikommisariat Bad Salzdetfurth; Am Heiligabend kam es, gegen 14:15 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall am Upstedter Kreuz. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 63-jähriger Hildesheimer mit seiner Ehefrau die Landstraße aus Richtung Upstedt kommend. Am Upstedter Kreuz beabsichtigte er mit seinem Daimler Kleinbus geradeaus nach Bodenburg zu fahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtberechtigten, von links kommenden, 81-jährigen Fordfahrer aus Bad Salzdetfurth. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich die 60-jährige Beifahrerin des Kleinbusses leicht und der Bad Salzdetfurther schwer verletzten. Die Verletzten wurden umgehend durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Durch anschließende Räumungs- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle, kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen (Lö).

