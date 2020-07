Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei - Vermisste 74-Jährige lebend aufgefunden

Wiesbaden (ots)

Vermisste 74-Jährige aufgefunden, Idstein, Grunerstraße, 02.07.2020, gegen 08.00 Uhr

(mhe)Die veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 74-jährigen Seniorin aus Idstein wird zurückgenommen. Die Frau wurde am Donnerstag gegen 08:00 Uhr in der Grunerstraße in Idstein im Bereich eines dortigen Hofguts geschwächt aufgefunden. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin umgehend in ein Krankenhaus. Anhaltspunkte für einen strafrechtlichen Hintergrund ihres Verschwindens liegen nicht vor.

