Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: 40-Jährige während der Arbeit ums Leben gekommen

Wiesbaden (ots)

Mainz-Kastel, Unterer Zwerchweg, 02.07.2020, gg. 01.20 Uhr

(ho)In der vergangenen Nacht ist eine 40-jährige Mitarbeiterin einer Firma im Unteren Zwerchweg während ihrer Arbeit ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 01.20 Uhr, als die Frau mit Arbeiten an einem Lkw beschäftigt war. Dabei rollte ein weiterer, hinter der Frau stehender Lkw nach vorne, wobei die 40-Jährige zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt wurde. Dabei erlitt sie so schwere Verletzungen, dass sie trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, noch an der Unfallstelle verstarb. Derzeit können keine weiteren Angaben zum genauen Ablauf des Sachverhaltes gemacht werden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat dazu die weiteren Ermittlungen aufgenommen, in die auch ein Sachverständiger und das Amt für Arbeitsschutz mit eingebunden werden.

