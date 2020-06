Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Brand

Steinfurt (ots)

Unbekannte setzten zwischen Samstagabend (30.05.), 21.00 Uhr, und Dienstagmorgen, 05.00 Uhr, an der Leerer Straße einen Müllbeutel in Brand. Der Beutel lag im hinteren Bereich des Parkplatzes des dortigen Edeka-Marktes. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551-15-4115.

