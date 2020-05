Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrer und Beifahrerin bei Unfall verletzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 20-jähriger Fahrer eines Pkw sowie die 19-jährige Beifahrerin wurden am 25.05.2020 gegen 22:40 Uhr auf der L 532 zwischen Mußbach und Haßloch bei einem Unfall verletzt. Der Fahrer fuhr von Mußbach in Richtung Haßloch und kam nach der Autobahnbrücke nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb auf der Fahrerseite im angrenzenden Getreidefeld liegen. Nach aktuellem Kenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der Mann zu schnell aus dem Kurvenbereich fuhr und die Kontrolle über den Pkw verlor. Fahrer und Beifahrerin wurden mit Verdacht auf HWS-Trauma bzw. Hüftprellungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug musste mit Totalschaden abgeschleppt werden, die Schadenshöhe wird mit ca. 5000 Euro angegeben.

