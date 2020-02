Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Mit gefälschten Führerschein unterwegs

Bad Muskau (ots)

Am Montagmittag, den 24.Februar 2020, hielt eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in Bad Muskau einen Ford Mondeo mit polnischen Kennzeichen an. Der Fahrer, ein 20-jähriger Bulgare, händigte seinen ukrainischen Führerschein aus. Den Beamten fiel auf, dass es sich bei dem Führerschein um eine Fälschung handelte. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Führerschein wurde sichergestellt.

