Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Georgier mussten nach Polen umdrehen

Görlitz (ots)

Heute in den frühen Morgenstunden, 24. Februar 2020, wurden zwei Georgier am Busbahnhof Görlitz kontrolliert. Sie wiesen sich mit ihren gültigen georgischen Reisepässen aus. Die soeben eingereisten Männer gaben an, dass sie in Deutschland ein Auto kaufen wollten. Das dafür nötige Geld fehlte ihnen. Auf das Reiserecht konnten sich die beiden nun nicht mehr berufen, deshalb mussten sie nach Polen umdrehen

