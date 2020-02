Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ordnungshaft abgewendet

Görlitz (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am Montag, den 24. Februar 2020, in Görlitz einen 43-jährigen Deutschen. Hier ergab sich bei der Fahndung eine Ordnungshaft der Staatsanwaltschaft Görlitz, da der Mann sich nicht zum Strafantritt gestellt hatte. Mit der Zahlung des Ordnungsgeldes in Höhe von 100,00 Euro konnte er einen Einzug in die Justizvollzugsanstalt abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecherin

Ivonne Höppner

Telefon: 03581/3626-6111

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell