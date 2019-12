Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrerin schwer verletzt - Radfahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Erneut sind zwei Fahrradfahrer bei Verkehrsunfällen im Mönchengladbacher Stadtgebiet verletzt worden.

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 18.50 Uhr auf der Gracht erlitt eine 46-jährige E-Bike-Fahrerin aus Mönchengladbach schwere Verletzungen. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau war auf dem Fahrradweg an der Gracht unterwegs, als ein 41-jähriger Fußgänger aus Mönchengladbach vom Gehweg auf den Fahrradstreifen trat. Er hatte die Straße überqueren wollen. Zwei Autos waren an dieser Stelle geparkt. Um bessere Sicht auf die Straße zu haben, so seine Angaben, war er auf den Fahrradstreifen gegangen. Dort unternahm die E-Bike-Fahrerin noch einen Ausweichversuch, stürzte dabei jedoch zu Boden.

Zuvor hatte es am Mittwoch gegen 16.50 Uhr einen Unfall an der Waldnieler Straße / Aachener Straße gegeben, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer aus Mönchengladbach leicht verletzt wurde.

Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Wegberg hatte die Aachener Straße aus Richtung Franz-Brandts-Allee kommend befahren. Sie bog auf die Waldnieler Straße, die der Radfahrer gerade in Richtung eines Einkaufsmarktes überquerte. (ds)

