Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Rheine (ots)

Auf der Mühlenstraße ist es am Dienstag (02.06.), gegen 06.30 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin fuhr mit ihrem Pedelec auf der Straße "An der Stadtkirche" Richtung Marktplatz. Als die 19-jährige Rheinenserin auf Höhe der Kreuzung mit der Mühlenstraße fuhr, kam ihr von rechts ein Fahrzeug entgegen, das in Richtung Emsstraße unterwegs war. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw. Die 19-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 59-jährige Autofahrer aus Rheine blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1250 Euro.

