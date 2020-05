Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen-Neukirch

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnungsrandalierer mit Messer auf der Straße (08.05.2020)

Furtwangen (ots)

Auf den Plan gerufen wurde die Polizei wegen eines 48-Jährigen, der am frühen Freitagmorgen gegen 01.30 Uhr in der Schwarzwaldstraße randalierte. Der Mann tobte zunächst in seiner Wohnung herum und rannte dann schreiend auf die Straße, wobei er ein etwa 20 cm langes Küchenmesser in der Hand hielt. Beherzten Nachbarn gelang es, dem psychisch kranken Mann das Messer wegzunehmen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Ein ebenfalls verständigter Notarzt wies den 48-Jährigen in eine Klinik ein.

