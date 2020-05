Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg-Nußbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit schwer verletztem Radfahrer (07.05.2020)

Triberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer kam es am gestern Abend gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße 33 (Sommerauer Straße). Ein 25-jähriger Mercedes Fahrer befuhr die Straße bergwärts in Fahrtrichtung St. Georgen. Etwa 100 Meter nach dem Ortsschild schnitt der 25-Jährige eine Linkskurve und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden 22-jährigen Radfahrer. Der Radler, der ohne Licht unterwegs war, verletzte sich beim Zusammenprall schwer und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern, Tel. 0741 / 34879-0 oder dem Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 / 94950-0, in Verbindung zu setzen.

