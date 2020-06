Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Raubüberfall, - zwei maskierte Täter erbeuten Bargeld -

Ladbergen (ots)

Am Dienstag (02.06.), gegen 20.57 Uhr, ereignete sich im EDEKA Markt, Grevener Straße ein Raubüberfall. Zwei bislang unbekannte maskierte Täter betraten kurz vor Ladenschluss das Geschäft und sprachen dort einen Angestellten an. Dabei bedrohten sie ihn mit einer Pistole und einem Messer. Sie forderten den Angestellten auf, mit in den Kassenbereich zu kommen. Hier forderten sie eine weitere Angestellte auf, die Kasse zu öffnen. Nachdem die Kasse offen war, musste die Angestellte alle Geldscheine in eine mitgebrachte Plastiktüte packen. Danach verließen die Täter ruhig das Geschäft und flüchteten über den Parkplatz über einen Fußweg in die Mühlenstraße. Der weitere Fluchtweg ist unbekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter einen Bargeldbetrag in niedriger vierstelliger Höhe erbeutet haben. Der erste Täter war etwa 185 -190 cm groß, von schlanker Statur und hatte dunkle Haare. Er trug einen roten Kapuzenpullover, hellblaue Jeans, eine verspiegelte Sonnenbrille, dazu dunkle Sportschuhe mit heller Sohle. Dieser Täter war mit der Pistole bewaffnet. Der zweite Täter war etwas kleiner, etwa 175 - 180 groß. Auch dieser Täter hatte eine schlanke Statur und trug eine graue Kapuzenjacke. Auf dem Kopf trug er ein Basecap. Er war mit einer dunklen Hose bekleidet und trug dunkle Schuhe. Dieser Täter bedrohte den Angestellten mit einem Messer. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Raubüberfall aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell