Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (02.06.2020) um 13.30 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren schwarzen Pkw Audi A6 auf dem Parkplatz des Jakobi-Krankenhauses am Hörstkamp 4 in Rheine. Als sie um 21.00 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie erhebliche Beschädigungen an der Fahrertür ihres Fahrzeuges fest. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten Teile eines Rücklichtglases sichergestellt werden. Möglicherweise handelt es sich bei dem Verursacher um ein Fahrzeug mit Anhänger. Unfallzeugen oder Personen die Hinweise auf den Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/ 938-4215

