POL-ST: Rheine, Lengerich, Horstmar, Brandstiftungen

Ort: Rheine, Langobardenring Zeit: Dienstag, 02.06.2020, 03.30 Uhr

Im Hinterhof eines Gebäudes brannte eine Mülltonne. Der Zeuge, der den Brand gemeldet hat, sah einen Unbekannten, der die Mülltonne in Brand setzte. Weitere Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Ort: Lengerich, Schulstraße Zeit: Montag, 01.06.2020, 01.10 Uhr bis 01.30 Uhr

Unbekannte haben einen Obdachlosenunterstand in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Unterstand ist durch den Brand komplett zerstört worden. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon, 05481/9337-4515.

Ort: Horstmar, Haltern Zeit: Samstag, 30.05.2020, 16.50 Uhr

Eine Zeugin meldete der Feuerwehr den Brand eines Baumstumpfs. Die Feuerwehr Horstmar konnte den Brand löschen. In dem hohlen Baumstumpf konnte frisches Gras und trockenes Kleinholz gefunden werden. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

