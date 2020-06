Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

Westerkappeln (ots)

Am Sonntag (31.05.2020) wurde gegen 08.00 Uhr auf der Rabenstraße in Höhe der Hausnummer 6 ein verunfallter und schwer beschädigter Pkw VW Polo ohne Kennzeichen entdeckt. Das Fahrzeug war schwer unfallbeschädigt und hatte keine Kennzeichen. Der Pkw war den vorgefundenen Spuren nach offensichtlich von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen dort stehende Bäume geprallt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein dunkles älteres Modell. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass sie am Vorabend, gegen 22.00 Uhr noch nichts bemerkt hätten. Hinweise auf den Eigentümer liegen zurzeit noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

