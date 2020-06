POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Polizei Steinfurt

Am Samstag (30.05.), gegen 13.26 Uhr, ist ein Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 23-jährige Ibbenbürener war mit seinem Rennrad auf der Münsterstraße, aus Richtung Dörenthe kommend, Richtung Innenstadt unterwegs. Er befuhr den dortigen Radweg. An der Kreuzung mit der Riesenbecker Straße wollte eine 23-jährige Autofahrerin aus Lengerich nach rechts auf die Münsterstraße einbiegen. Nach ersten Ermittlungen übersah die Autofahrerin dabei den Radfahrer und beide Fahrzeuge kollidierten. Der Rennradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

