FW-KLE: Sturmbedingte Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau/ Baum kippt in Vorgarten

Zu drei sturmbedingten Einsätzen musste die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau zwischen Sonntagabend (10.05.2020) und heute Nachmittag (11.05.2020) ausrücken. In allen Fällen waren Bäume umgestürzt.

Am Sonntagabend (10.05.2020) wurden die Feuerwehr um 21:04 Uhr auf die Sommerlandstraße in Erfgen alarmiert. Hier war im Bereich einer ehemaligen Gaststätte ein Baum teilweise auf die Straße gekippt. Ebenso heute (11.05.2020) um 15:01 Uhr auf der Dr.-Engels-Straße nahe der Einmündung zur Triftstraße. Um 16:20 Uhr kippte ein Baum an der Antoniter Straße in den Vorgarten eines Wohnhauses. Hierbei wurde ein Zaun beschädigt.

Alle Bäume und Gefahrenstellen wurden mit Hilfe von Kettensägen entfernt. Für die Zeit der Räumungsarbeiten waren die Straßen zum Teil gesperrt.

Im Einsatz waren etwa 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau unter Leitung der Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.

