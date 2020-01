Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbruch über den Jahreswechsel

Gevelsberg (ots)

In der Zeit vom 27.12. bis zum 02.01. brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Rocholzallee ein. Zunächst versuchten die Täter über die Terrassentür in das Haus einzudringen, was ihnen nicht gelang. Sie kletterten daraufhin auf das Dach der anliegenden Garage und öffneten hier gewaltsam ein Fenster. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unklar. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

