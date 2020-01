Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Polofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Herdecke (ots)

Ein 24-jähriger Herdeckerfuhr am Neujahrstag mit seinem VW Polo auf der Ender Talstraße in Richtung Herdecke. Im Bereich der Sägemühle verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit dem Mast eines Verkehrszeichens und wurde auf die linke Fahrbahnseite geschleudert, wo er gegen die Leitplanke stieß und sich am unbefestigten Seitenstreifen fest fuhr. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Mit einem Ergebnis von fas 2 Promille wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

