Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Angespuckt und geflüchtet, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Mittwoch, 01.07.2020, 21:30 Uhr

(ka)Ein 21-Jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend eine unliebsame Begegnung mit einem unbekannten Autofahrer gemacht, der ihn bespuckt hat und anschließend flüchtete. Nach aktuellem Ermittlungsstand nutzte der unbekannte Autofahrer beim Warten an einer Ampel auf dem Kaiser-Friedrich-Ring sein Mobiltelefon. Damit verzögerte er den Verkehr nach Einleiten der nächsten Grünphase, woraufhin es zu einem verbalen Austausch zwischen den beiden Autofahrern kam. Der bislang unbekannte Täter spuckte den 21-Jährigen durch dessen geöffnete Fahrerfensterscheibe an und flüchtete anschließend vom Ort des Geschehens. Nach Angaben des 21-Jährigen sei der Täter etwa 25 Jahre alt, ca. 180cm groß und schlank. Er trug kurze, schwarze Haare, einen schwarzen Dreitage-Bart, ein weißes T-Shirt, blaue Jeans und könnte vom Erscheinungsbild türkischer Herkunft sein. Zum Pkw des Täters liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Hinweise durch Augenzeugen werden gebeten, sich an die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu wenden.

2. Falschen Gewinn konsequent abgelehnt, Mainz-Kostheim, Münchhofstraße, Dienstag, 30.06.2020 bis Mittwoch, 01.07.2020, 12:00 Uhr

(ka)Einem Betrug in Form eines falschen Gewinnversprechens ging eine aufmerksame 61-Jährige nicht auf den Leim. Am vergangenen Dienstagmittag hat die 61-Jährige aus Mainz-Kostheim einen Anruf und die zunächst erfreuliche Nachricht erhalten, bei einem Gewinnspiel rund 40.000 Euro gewonnen zu haben. Die unmittelbare Aufforderung bei der Dame, ihre Kontodaten zu nennen, um einen Notar und einen Sicherheitsdienst bezahlen zu können, ließ bei der 61-Jährigen jedoch Zweifel am Gewinn aufkommen. Aufgrund ihrer Aufmerksamkeit und eigener Recherchen ließ sie einen zweiten Anruf am Mittwochmittag unbeantwortet, weshalb es nur beim Betrugsversuch blieb. Da es in der jüngsten Vergangenheit bereits mehrfach in Wiesbaden und Umland zu solchen Anrufen kam, bittet die Wiesbadener Kriminalpolizei um erhöhte Wachsamkeit der Bürger. Vergewissern Sie sich, ob Sie tatsächlich an einem Gewinnspiel teilgenommen haben. Geben Sie keine persönlichen und sensiblen Daten an Dritte weiter und setzen sich bei derartigen Betrugsversuchen mit der Polizeilichen Beratungsstelle, Telefon (0611) 345-1616, oder unter www.polizei-beratung.de in Verbindung.

3. Diverse Sachbeschädigungen an Pkw - Polizei bittet um Mithilfe, Mainz-Kastel, Rheinufer, Seit April 2020

(ho)Aufgrund diverser Sachbeschädigungen an geparkten Pkw bittet die Ermittlungsgruppe des 2. Polizeireviers die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit und Mithilfe. Seit April 2020 ist es am Rheinufer, von der Reduit bis Amöneburg, zu sechs Fällen gekommen, bei denen rund 30 geparkte Fahrzeuge teilweise erheblich beschädigt wurden. Die Täter traten und schlugen, meist zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr, auf die betroffenen Fahrzeuge ein, bei denen in den allermeisten Fällen die Außenspiegel zu Bruch gingen. Aufgrund der Vielzahl der Taten ist nicht auszuschließen, dass es in den kommenden Tagen im erwähnten Bereich zu weiteren Sachbeschädigungen kommen könnte. Daher bittet die Wiesbadener Polizei, vor allem in den späten Abend - und Nachtstunden darum, bei verdächtigen Beobachtungen oder beim Auftreten auffälliger Personen oder Personengruppen das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 zu verständigen oder den Polizeinotruf 110 zu wählen.

4. Unerwünschter Besuch in Arztpraxis, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 01.07.2020, gegen 20:15 Uhr

(mhe)Am Mittwoch hielt sich ein Mann verbotenerweise in einer Arztpraxis auf. Nachdem alle Patienten gegangen waren und eine Angestellte gerade die Räume kontrollieren wollte, hörte sie ungewöhnliche Geräusche aus einem der Praxisräume in der Dotzheimer Straße. Nun vermutete sie darin einen Einbrecher. Sie verschloss die Räume und rief sofort die Polizei. Die Zeugin konnte von außen einen Mann in den Praxisräumen wahrnehmen. Dieser flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei über einen Balkon. Die bereits zurechtgestellte Beute in Form eines Computermonitors musste der Täter zurücklassen. Der Mann wird beschrieben mit 30 - 40 Jahre, schwarze kurze gegelte Haare und Dreitagebart.

5. Ohne Beute geflüchtet, Wiesbaden, Am Rübenberg, 30.06.2020, 19.00 Uhr

(mhe)Am Dienstagabend versuchte ein Dieb ein Fahrrad zu stehlen, musste aber ohne seine Beute abziehen. Eine Zeugin bemerkte gegen 19.00 h in der Straße Am Rübenberg, dass ein Mann nichts Gutes im Schilde führte und ein Fahrrad aus einem Fahrradständer stehlen wollte. Daraufhin sprach sie den Mann kurzerhand an. Dieser ließ daraufhin von dem Diebesgut ab und flüchtete mit seinem eigenen Fahrrad. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 - 40 Jahre alt und 1,80 m groß, kräftige athletische Figur und dunkle Hautfarbe, sowie ein weißes T-Shirt. Er fuhr mit einem blau-weißen Mountainbike davon. Sollten Sie Hinweise zu dem Täter geben können, wenden Sie sich bitte an das 4. Polizeirevier in Wiesbaden (0611-345-2440).

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Drogen-Konsum verhindert Weiterfahrt, Wiesbaden, Tank- und Raststätte Medenbach-West (BAB 3), Mittwoch, 01.07.2020, 19:30 Uhr

(ka)Im Rahmen einer Zollkontrolle konnten bei einem 24-jährigen Autofahrer zwar keine berauschenden Mittel gefunden werden, die Weiterfahrt wurde ihm nach dem positiven Ergebnis eines Drogentests dennoch untersagt. Am Mittwochabend wurden durch Mitarbeiter des Zolls insgesamt vier Insassen eines hochpreisigen Mercedes-AMG mit Schweizer Zulassung einer Kontrolle auf der Tank- und Raststätte Medenbach (Bundesautobahn 3) unterzogen. Die Durchsuchung des Fahrzeugs nach für den Zoll relevanten Gegenständen verlief zwar negativ, jedoch stand der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln beim dem 24-jährigen Fahrer im Raum. Die hinzugezogenen Polizeibeamten der Wiesbadener Autobahnpolizei führten daraufhin einen Drogentest durch, der positiv auf Marihuana reagierte. Aufgrund dessen wurde dem Fahrer nach einer Blutentnahme auf der Polizeiautobahnstation die Weiterfahrt untersagt. Einer der drei weiteren Fahrzeuginsassen unterzog sich anschließend einem freiwilligen Drogentest, der negativ ausfiel. Nach Vorlage eines gültigen Führerscheins durch den Insassen durften die vier Personen die Fahrt fortsetzen. Gegen den 24-Jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Motorradfahrer prallt in die Leitplanke, Niedernhausen-Engenhahn, Landesstraße 3273, Mittwoch, 01.07.2020, gegen 18:55 Uhr

(mhe)Ein 35-jähriger Mann verlor am Mittwoch beim Befahren der Landstraße zwischen Niederseelbach und Engenhahn mit seinem Motorrad die Kontrolle und prallte in die Leitplanke. Der Mann war mit seiner Kawasaki gegen 19.00 Uhr in Richtung Engenhahn unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde zunächst vor Ort ärztlich versorgt und kam anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Motorrad hat einen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell